İBB'den koronavirüsle mücadelede 8 önemli öneri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi bünyesinde salgın sonrası oluşturduğu Bilim Kurulu tarafından bir yazılı açıklama yapıldı ve yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına da bu kurula katılma daveti yapıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı ve koronavirüs enfektesinde "vaka" olarak kabul edilen hastaların yüzde 60'lık oranının İstanbul'da olduğuna dikkat çekildiği açıklamada "Bu olağanüstü yüksek oran bile, tek başına İstanbul'un, tüm Türkiye'den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır" ifadeleri yer aldı ve Kurulun, İBB yöneticileri ile birlikte düzenli bir toplantı yapıldığı, İstanbul özelinde olan sorunları birlikte değerlendirip öneriler hazırladığı kaydedildi.

Küresel sağlık sorunu içerisinde söz konusu süreci en doğru şekilde değerlendirmek amacıyla, İBB daveti ve yapılanması içinde, bir Bilim Kurulu zarureti doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kurulun amacı, belediye hizmetlerinin güncel bilimsel verilerin ışığında; meslek odalarının, uzmanlık derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, konu hakkında yetkin bilim insanlarının davet ve önerileriyle, ortak akılla, özgün bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir. Ülke olarak, çözüm yolları bulabilmek için, tüm kurumların bilgi, deneyim, kaynak paylaşımı, uyum, yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması oldukça önemlidir.

İBB Bilim Kurulu, tüm kurumlara olan davetini yinelemektedir. Bu ülkede birlikte yaşayan bireyler, siyasi düşüncelerinden bağımsız olarak, bu hastalıktan etkilenme riski ile karşı karşıyadır. Salgın, hastalık riskinde insanları birleştirmektedir. Hepimizi etkileyen ve daha da etkileyecek olan Covid-19 salgını ile mücadele edebilmek için, birlikte hareket etmek ve kurumların deneyimlerinden yararlanmak elzemdir."

İBB BİLİM KURULUNDAN KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI 8 MADDELİK ÖNERİ

İBB Bilim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs ile mücadelede değerlendirmeye aldıkları 8 öneride de bulundu. Bunlar;

1- Alternatif tedavi merkezleri kurulmalı; bu merkezlerin yanı sıra, izolasyonun sağlanması için spor ve benzeri geniş alanlı salonlardan izolasyon birimleri olarak yararlanılmalıdır.

2- Termal kameralarla tespit edilen şüpheli vakaların hızla muayenesi ve testleri yapılarak izolasyonu sağlanmalıdır.

3- Çalışmak zorunda olan tesislerde belirli aralıklarla tedbir önlemlerinin (test dahil) alınmasına ilişkin kontrol mekanizmaları harekete geçirilmelidir.

4- Pandemi hastanelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların sağlanması ve dağıtımı için ek önlemler alınmalıdır.

5- Halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve 'evde kal' çağrısını güçlendirmek adına, çeşitli projeler üretilmelidir.

6- Test sayısı artırılarak filyasyona hız verilmelidir.

7- Sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önleyici eylem planlarının ortaya konulmasına çalışılmalıdır. (Kişisel Koruyucu Ekipman, Konaklama vb.)

8- Salgın yayılım hızının engellenmesine ilişkin her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği kentet israfın önüne geçebilmek ve bilinçli kullanımın özendirilmesini amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatttı. İBB tarfından konuyla ilgili yapılan açıklamada İBB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ ve İBB iştiraki MEDYA AŞ tarafından hazırlanan animasyonda, corona virüs salgını nedeniyle evde kalan aile fertlerine su tasarrufunun önemi hatırlatıldı.

