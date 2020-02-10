İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118342
ALTIN
304.222
DOLAR
6.0113
STERLİN
7.7645
EURO
6.5618

İBB'nin ulaşım zammı kararı protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin ulaşım ücretlerinde yaptığı yüzde 35'lik zam bugün Mecidiyeköy'de toplanılarak protesto edildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:46
İBB'nin ulaşım zammı kararı protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda İstanbul toplu taşıma ücretlerine yüzde 35'lik bir zam yapılmasına karar vermişti.

Bugün itibariyle geçerli olan zamlarla ilgili ise Mecidiyeköy'de protesto gösterisi düzenlendi. Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri ilçede toplanarak İBB'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zammını protesto ettiler.

Mecidiyeköy Metrobüs Durağında saat 19.00'da toplanan üyeler İBB'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zam kararıyle ilgili sloganlar atarak ellerinde, "İnsanca Yaşamak İstiyoruz!" "Parasız Ulaşım Haktır, Zamlar Geri Alınsın", "Parasız Ulaşım" gibi pankartlarda taşıdı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem üyeler tarafından yapılan basın açıklamasından sonra sona erdi.

İBB'Nin aldığı kararla İstanbul'da ulaşım ücretlerinde tam bilet fiyatı 2,60 liradan 3,50'ye, öğrenci bilet fiyatı da 1,25 liradan 1,70 liraya yükselmişti.

Anahtar Kelimeler:
ProtestoIbbUlaşım Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri belli oldu! Ailelerinin yürekleri yandı
İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri belli oldu! Ailelerinin yürekleri yandı
Hatay Reyhanlı'da TSK konvoyları! Komando birlikleri İdlib'e yönlendiriliyor
Hatay Reyhanlı'da TSK konvoyları! Komando birlikleri İdlib'e yönlendiriliyor
İdlib'de gerçekleşen saldırının karşılığı verildi; 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
İdlib'de gerçekleşen saldırının karşılığı verildi; 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Eleştirilerin hedefi olmuştu! İBB'de Yeşim Meltem Şişli istifa etti
Eleştirilerin hedefi olmuştu! İBB'de Yeşim Meltem Şişli istifa etti
Esad rejimi Türk askerine saldırdı! 5 asker şehit düştü 5 asker ise yaralandı
Esad rejimi Türk askerine saldırdı! 5 asker şehit düştü 5 asker ise yaralandı
Giresun'da faciadan dönüldü! Poşetle kayak yapan 3 gence otomobil çarptı
Giresun'da faciadan dönüldü! Poşetle kayak yapan 3 gence otomobil çarptı

Popüler Haberler

Diş teli kaç yıl takılır? 2020 diş teli tedavisi fiyatları
Güvenlik görevlisi sertifikası nereden alınır? Güvenlik görevlisi sertifikası şartları ve belgeleri
Bankadan kredi çeken kişinin ölümü halinde borç ne olur?
Çocuk parası nereye yatar, nasıl alınır?
Cilt kuruluğu için dikkat edilmesi gereken noktalar ve öneriler
Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi - Yıldız falınız ve burç yorumunuz size neler anlatıyor?
Survivor Ünlüler Yarışmacısı 2020 Sercan Yıldırım Kimdir?
2020 Survivor Türkiye Ünlüler Yarışmacısı Uğur Pektaş Kimdir?
2020 Evde Bakım Parası almak için şartlar neler? 2020 Evde bakım maaşı ödemesi ne kadar oldu?
Facebook’tan etkileşim ile web siteme ziyaretçi nasıl çekebilirim?
Çocuklarda Görülen Yatak Islatma Sorunu Nedir?, Çocuklarda Yatak Islatma Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
A101 13 – 20 Şubat 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu
Evde muhabbet kuşu üretimi yapmanın maliyeti ve kazancı ne kadardır? Evde muhabbet kuşu üretimi ile para kazanma
Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Cennet Konakları nerededir?
Paranoyaklık nedir? Paranoyak nasıl olunur ?
Savaşçı Merlin kimdir? Gerçek adı nedir? Anıl Altınöz hakkında bilgiler
2020 yılı Almanya'daki Türk nüfusu ve sayısı ne kadar?
Sefirin Kızı Loki kimdir? Gerçek adı nedir? Furkan Aksoy hakkında bilgiler
Zalim İstanbul Yusuf kimdir? Gerçek adı nedir? Oğuz Peçe hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.