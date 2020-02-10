İBB'nin ulaşım zammı kararı protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda İstanbul toplu taşıma ücretlerine yüzde 35'lik bir zam yapılmasına karar vermişti.

Bugün itibariyle geçerli olan zamlarla ilgili ise Mecidiyeköy'degösterisi düzenlendi. Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri ilçede toplanarak İBB'nin yaptığı yüzde 35'liknı protesto ettiler.

Mecidiyeköy Metrobüs Durağında saat 19.00'da toplanan üyeler İBB'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zam kararıyle ilgili sloganlar atarak ellerinde, "İnsanca Yaşamak İstiyoruz!" "Parasız Ulaşım Haktır, Zamlar Geri Alınsın", "Parasız Ulaşım" gibi pankartlarda taşıdı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem üyeler tarafından yapılan basın açıklamasından sonra sona erdi.

İBB'Nin aldığı kararla İstanbul'da ulaşım ücretlerinde tam bilet fiyatı 2,60 liradan 3,50'ye, öğrenci bilet fiyatı da 1,25 liradan 1,70 liraya yükselmişti.