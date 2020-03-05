İBB Taksim Kentsel Tasarım Yarışması katılımları başladı! Kazanana 50 Bin Euro ödül!

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı’nı güzelleştirme kapsamında yarışma başlattığını açıkladı. Açıklamasına göre Taksim Meydanı için tasarım yapan ve tasarımı beğenilen kişiye para ödülü de verilecek. İmamoğlu yarışmayı şöyle duyurdu:
Yarışmada projeler en geç 10 Mayısa kadar teslim edilecek ve yarışma iki aşamalı olacak. İkinci aşama ise 19 Mayıs tarihinde sonlanacak. Aynı zamanda ilk aşamada projesi beğenilen yirmi kişiye 5.000 Euro ikinci aşamaya geçebilen üç kişiye ise 50.000 Euro verilecek. Katılanlardan beş kişiye de 10.000 Euro tutarında mansiyon ödülü verilecek.
Yarışmaya katılanları değerlendirecek jüri üyeleri ise şöyle:
- Mimar Ayşe Zeynep Ahunbay,
- Mimar İpek Akpınar Aksugür,
- Şehir Plancısı Can Kubin,
- Peyzaj Mimarı Arzu Kutkam,
- Jüri Başkanı Mimar Kerem Piker,
- Mimar Manuel de Rivero
- Peyzaj Mimarı Rainer Schmidt
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu
- İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat,
- İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman,
- Mimar Hayri Haydar Karabey,
- Mimar Korhan Gümüş
- İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz