İBB Taksim Kentsel Tasarım Yarışması katılımları başladı! Kazanana 50 Bin Euro ödül!

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı’nı güzelleştirme kapsamında yarışma başlattığını açıkladı. Açıklamasına göre Taksim Meydanı için tasarım yapan ve tasarımı beğenilen kişiye para ödülü de verilecek. İmamoğlu yarışmayı şöyle duyurdu:

Meydanlar bir şehir için çok önemlidir, ruhunu size hissettirir. Ama ne yazık ki uzun zamandır biz bu duyguları meydanlarda yaşayamıyoruz. Bu meydanlar artık yok İstanbul’da. Ama yeniden canlandırıyoruz. Meydanları sizlerle beraber tasarlıyoruz. Size soruyoruz. Oralarda platformlar kurarak beraber düşünüyoruz, beraber canlandırıyoruz hayallerimizi. Ve şimdi artık söz sırası tasarımcılarda. Onların yaratıcılıklarında, onların deneyimlerinde, tecrübelerinde. Yani tabiri caizse meydan sizin, sizi davet ediyoruz. Bütün yeteneklerinizle, bütün katkılarınızla, İstanbul’un bu dünyanın en güzel kentinin kalbi olan Taksim’in tasarım yarışmasına katılmaya davet ediyoruz sizi.

Yarışmada projeler en geç 10 Mayısa kadar teslim edilecek ve yarışma iki aşamalı olacak. İkinci aşama ise 19 Mayıs tarihinde sonlanacak. Aynı zamanda ilk aşamada projesi beğenilen yirmi kişiye 5.000 Euro ikinci aşamaya geçebilen üç kişiye ise 50.000 Euro verilecek. Katılanlardan beş kişiye de 10.000 Euro tutarında mansiyon ödülü verilecek.

Yarışmaya katılanları değerlendirecek jüri üyeleri ise şöyle: