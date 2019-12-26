İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113653
ALTIN
288.165
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7183
EURO
6.5821

İBB, yılbaşı kutlamaları için özel tedbirler aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 31 Aralık akşamı yapılacak olan yılbaşı kutlamaları için özel tedbirler aldı. İBB, İETT'ye ek seferler koyarak bazı metro seferlerini 24 saate çıkardığını açıkladı.

26 Aralık 2019 Perşembe 22:11
İBB, yılbaşı kutlamaları için özel tedbirler aldı

31 Aralık akşamı yapılacak olan yılbaşı kutlamalrı için hazırlıklar son hıoz devam ederken Taksim Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Dolmabahçe ışıklandırdı. Kutlama merkezinin Ortaköy sahili olacapı kararlaştırıldıktan sonra denizin üzerine kurulacak olan platformda saatler gece 24.00'ü gösterdiğinde havai havai fişek gösterileri başlayacak ve vatandaşlar yeni yıla büyük bir coşkuyla girecekler.

İstanbulluların yeni yıla huzurla girebilmeleri için İBB'nin birçok birimi mesai yapacak. AKOM, yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı.

Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden personel AKOM merkezinde görev başında olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de (İBB) yılbaşı gecesi için bir çok tedbir aldı. İstanbullu vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine ulaşabilmeleri için İstanbul'un merkezi noktalarına ulaşımda ek seferler konulurken Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında 31 Aralık'ı, 1 Ocak'a bağlayan gece "Gece Metrosu" seferleri eklenildi.

Buna göre gece seferleri yapılan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Hisarüstü hatlarının yanı sıra diğer günlerde 00.00'da seferleri sona eren diğer tüm metro hatlarında sefer süresi de gece 02.00'ye kadar uzatılmış oldu.

İETT ise yılbaşı gecesi 22:00-06:00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenleyecek. 1 Ocak günü ise seferler pazar günü uygulanan sefer planına göre devam edecek.

Yılbaşı gecesinden bir gün önce başlayan güvenlik tedbirlerine istinaden takviye personel dahil toplam 3 bin 500 kişilik ekip güven ve huzuru sağlamak için görev yapacaklar. İstanbul'un 39 ilçesindeki meydanlarda Yerinde Çözüm ekipleri de saat 01.00'e kadar devriye gezecekler.

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Wikipedia için kritik karar! Beklenen karar sonunda açıklandı
Wikipedia için kritik karar! Beklenen karar sonunda açıklandı
Sosyal medya Enes Batur öldü mü? diye konuşuyor, bir çok taziye mesajı yayınladı
Sosyal medya Enes Batur öldü mü? diye konuşuyor, bir çok taziye mesajı yayınladı
Şule Çet davasının gerekçeli kararında önemli detaylar
Şule Çet davasının gerekçeli kararında önemli detaylar
Ankara Valiliğinden sürücülere uyarı! Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Valiliğinden sürücülere uyarı! Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
15 Temmuz Şehitler otogarının ihalesi 3 yıllığına Boğaziçi Yönetim AŞ'ye verildi
15 Temmuz Şehitler otogarının ihalesi 3 yıllığına Boğaziçi Yönetim AŞ'ye verildi
3 padişah gören Türkiye'nin en yaşlı kadını Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti
3 padişah gören Türkiye'nin en yaşlı kadını Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme
Kuruluş Osman Ertuğrul bey ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı?
Konut ve gayrimenkul yatırımı yapılacak en iyi şehirler
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Toki kura tarihleri belli oldu mu?
Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri
SGK ilişiksizlik belgesi nedir? İlişiksizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Star tv Babil dizisi ne zaman başlayacak?
2019 Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması tarihi ve zamanı
Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
Tapu masrafları 2020'de ne kadar olacak?
Azize dizisi final mi olacak? Azize bitiyor mu? Azize dizisi final dedikoduları başladı!
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Ramo dizisi ne zaman başlayacak?
Nöbetçi Noter Sorgulama 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Haftasonu Hangi Noter Nöbetçi? Ankara, İzmir, İstanbul Nöbetçi Noter Listesi Sorgulama!
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?
Organize İşler: Sazan Sarmalı 31 Aralık TV'de ilk kez Star TV'de yayınlanacak!
2020 Kira Gelir Beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek?
Akbank yeni yıl kredi kampanyaları 2020
Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar
Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri? Bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.