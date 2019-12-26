İBB, yılbaşı kutlamaları için özel tedbirler aldı

31 Aralık akşamı yapılacak olan yılbaşı kutlamalrı için hazırlıklar son hıoz devam ederken Taksim Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Dolmabahçe ışıklandırdı. Kutlama merkezinin Ortaköy sahili olacapı kararlaştırıldıktan sonra denizin üzerine kurulacak olan platformda saatler gece 24.00'ü gösterdiğinde havai havai fişek gösterileri başlayacak ve vatandaşlar yeni yıla büyük bir coşkuyla girecekler.

İstanbulluların yeni yıla huzurla girebilmeleri için İBB'nin birçok birimi mesai yapacak. AKOM, yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı.

Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden personel AKOM merkezinde görev başında olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de (İBB) yılbaşı gecesi için bir çok tedbir aldı. İstanbullu vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine ulaşabilmeleri için İstanbul'un merkezi noktalarına ulaşımda ek seferler konulurken Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında 31 Aralık'ı, 1 Ocak'a bağlayan gece "Gece Metrosu" seferleri eklenildi.

Buna göre gece seferleri yapılan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Hisarüstü hatlarının yanı sıra diğer günlerde 00.00'da seferleri sona eren diğer tüm metro hatlarında sefer süresi de gece 02.00'ye kadar uzatılmış oldu.

İETT ise yılbaşı gecesi 22:00-06:00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenleyecek. 1 Ocak günü ise seferler pazar günü uygulanan sefer planına göre devam edecek.

Yılbaşı gecesinden bir gün önce başlayan güvenlik tedbirlerine istinaden takviye personel dahil toplam 3 bin 500 kişilik ekip güven ve huzuru sağlamak için görev yapacaklar. İstanbul'un 39 ilçesindeki meydanlarda Yerinde Çözüm ekipleri de saat 01.00'e kadar devriye gezecekler.