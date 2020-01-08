İBB'den öğrencileri sevindiren haber! 15 bin öğrenciye daha burs verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere eğitim yardımı sağlamak için açtığı başvurular ilk dönemde sonuçlanmış, 12 bin 334 öğrenci burs hakkı elde etmişti. Bu süreçte başvuru sayısının fazla olması ve İBB'nin eğitime destek progrmlarına son dönemde ağırlık vermesiyle birlikte ikinci dönemde tekrar eğitim yardımı verileceği açıklandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım binlerce öğrenciyi sevindirdi. İlk dönem 12 bin 334 öğrenciye burs verilmesinin ardından 15 bin öğrenci için tekrar bir eğitim yardımı yapılacağını müjdeleyen Ongun, resmi başvuru tarihlerini de duyurdu. 27 Ocak-6 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuruların yapılacağını açıklayan Ongun, Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı haberiyle beraber öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dilemeyi de ihmal etmedi.