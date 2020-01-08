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İBB'den öğrencileri sevindiren haber! 15 bin öğrenciye daha burs verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönem 12 bin 334 öğrenciye eğitim yardımı sağlamıştı. İBB'nin öğrenci bursu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medya hesabından paylaştığı detaylara göre İBB tarafından 15 bin öğrenciye daha burs sağlanacak. Başvurular 27 Ocak ve 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

08 Ocak 2020 Çarşamba 21:28
İBB'den öğrencileri sevindiren haber! 15 bin öğrenciye daha burs verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere eğitim yardımı sağlamak için açtığı başvurular ilk dönemde sonuçlanmış, 12 bin 334 öğrenci burs hakkı elde etmişti. Bu süreçte başvuru sayısının fazla olması ve İBB'nin eğitime destek progrmlarına son dönemde ağırlık vermesiyle birlikte ikinci dönemde tekrar eğitim yardımı verileceği açıklandı.

İBB'nin Son Dakika Açıklamasıyla 15 bin Öğrenciye Burs Vereceğini Açıkladı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım binlerce öğrenciyi sevindirdi. İlk dönem 12 bin 334 öğrenciye burs verilmesinin ardından 15 bin öğrenci için tekrar bir eğitim yardımı yapılacağını müjdeleyen Ongun, resmi başvuru tarihlerini de duyurdu. 27 Ocak-6 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuruların yapılacağını açıklayan Ongun, Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı haberiyle beraber öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dilemeyi de ihmal etmedi.

Son Güncelleme: 08.01.2020 23:42
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