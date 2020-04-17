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İbrahim Kalın açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan korona'dan nasıl korunuyor

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın korona virüs hastalığından nasıl korunduğunu anlattı.

17 Nisan 2020 Cuma 00:22
İbrahim Kalın açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan korona'dan nasıl korunuyor

Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da tedbirlerin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren dışarıya çıkmıyor tüm toplantı ve görüşmelerini video konferans yoluyla yapan Erdoğan bir yandan da herkese örnek oluyor.Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'da Erdoğan'ın korona virüs salgın hastalığından nasıl korunduğunu anlattı.

Konuyla ilgili İbrahim Kalın yapmış olduğu açıklamada ;

"Sayın Cumhurbaşkanımız da tedbirlere titizlikle uyuyor, hatta bize örnek oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir devletin başkanı nasıl korunması gerekiyorsa öyle korunuyor. Vatandaşımız da Cumhurbaşkanımızı özlüyor, onun için de kolay değil." dedi.

"ÜÇ HAFTADIR DIŞARI ÇIKMIYORUZ"

Üç haftadır dışarı çıkmadıklarını belirten Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: "Üç haftadır biz buradayız, dışarı çıkmıyoruz. Dışarıdan konuk almıyoruz. Programları buradan yürütüyoruz. Ama tabii kural herkes için geçerli. Devlet başkanından memuruna, polisinden evinde oturan insanına. Biz hepimiz kurallara istisnasız şekilde uyuyoruz. Bir ayrım yok, herkes bu kurallara uymak zorunda.

Diğer ülkelerdeki duruma göz attığınızda, bu krizin merkezi Çin'di daha sonra İran'a kaydı. Dünya Sağlık Örgütü de İran'dan diğer ülkelere yayılırken bunun pandemi olduğunu ilan etti. Son bir bir buçuk aydır salgının merkezi Avrupa'ya kaydı. Buna bir üçüncü ayak daha eklendi; ABD."

"TÜRKİYE KRİZE EN ERKEN YANIT VEREN ÜLKELERDEN OLDU"

"Türkiye bu krize en erken cevap veren, tedbir alan ülkelerden birisi olduğu için göreceli olarak avantajlı bir konumdayız. Doğru, vaka sayımızda artışlar var. Bugün 70 bini aştık ama günlük test sayımız da 40 bini aştı. Bu Türkiye açısından iyi bir sayı. Diğer ülkelerin bu konuda sergilediği performansa, virüsün yayılma hızına baktığınızda hamdolsun biz daha iyi bir durumdayız.

Aynı şekilde can kaybı oranlarında da yüzde 2'lerin altındayız, bu da sevindirici bir şey. Tabii her can kaybı bizim için çok büyük acıdır ama Allah korusun bu sayılar çok daha yükseklerde olabilirdi. Bir diğer önemli konu da 15-16 yıldır sağlık altyapısına yapılan yatırımların ne kadar doğru yatırımlar olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle sağlıkla ilgili yaptığı yatırımlar adeta yıllardır bizi bu salgına karşı hazırlıyormuş."

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