İç işleri talimat verdi! 81 İl'de maske takmayana uyarı yok 900 TL ceza yazılacak!

Son dönemlerde normalleşme ile birlikte korona virüs vakalarında ki artış dikkat çekmiş ve bir çok il valiliği maske takmayı zorunlu hale getirmiş ve diğer yandan da denetimlerini sıklaştırmıştı.

MASKE TAKMAYANA UYARI YAPILMAKSIZIN 900 LİRA CEZA

Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan korona virüs denetimlerinde mask takmayanları uyarmış açlılış kapanış saatlerine ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere para cezaları kesilmişti.

Bu kapsamda bugün iç işleri bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği talimat ile birlikte yarından itibaren 81 il'de maske takmak zorunlu oldu. Bakanlık 18 Haziran'da verdiği talimatta maske kuralına uymayanların maske takmaları konusunda uyarılması 22 Haziran tarihinde sonra ise uyarı yapılmaksızı maske takmayan vatandaşlara 900 lira idari para cezası kesilmesini istedi.

81 İl'de 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren güvenlik güçleri tarafından sıkı bir şekilde maske denetimleri yapılması beklenmektedir.