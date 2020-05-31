İçişleri 2 günlük kısıtlamanın bilançosunu açıkladı

Korona virüs tedbirleri sebebiyle 15 il'de uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosunu açıklandı.

İçişleri 2 günlük kısıtlamanın bilançosunu açıkladı
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Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bazen 81 il bazen ise 15 il 'de devam ediyor. 

İçişleri bakanlığı tarafından 30-31 mayıs tarihlerinde 15 İlimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle toplam 9 bin 877 kişiye ceza kesildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9.877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

"KARANTİNA KALDIRMALAR DEVAM EDİYOR"

Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51.669’ dur. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.

Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, “kontrollü sosyal hayat”ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı, sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

Kontröllü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz.

"TEDBİRLERE UYARAK SALGINI KONTROL ALTINDA TUTABİLİRİZ"
Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz.

Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Covid-19 salgının da üstesinden geleceğiz."


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