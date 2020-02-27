İçişleri Bakanı Soylu'dan büyük İstanbul Planı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurke Elazığ ve Malatya depremi sonrasında bölgede yapılanlar hakkında bilgiler verirken İstanbul'da beklenilen büyük depremle ilgili başlatılan çalışma detaylarını paylaştı.

Depremin olduğu günden bu güne kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandığını ve orada yaşayan vatandaşların yıkılan binalarını, acil yıkılacak binalarını, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını ödediklerini belirten Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayatın normale döneceğini kaydetti.

Yaşanılan depremlerde bölgeye gönderilen yardımlara da değinen Bakan Soylu, "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı" diye konuştu.

Elazığ ve Malatya depremi hakkında yapılanlarla ilgili bilgileri paylaştıktan sonra Beklenilen ve alarm verilen İstanbul depremi hakkında da konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Depremden 1 ay önce bir deprem daha oldu 4,9. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir deprem olduğunu söyleyince, milli arabanın tanıtım günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sivrice'ye gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür olaylarda, bir hassasiyet koyduğu açık. 6,8 olunca İstanbul'da İl Afet'te bir çalışma içerisindeydik. İstanbul'daki 5,8 depremden sonra kırmızı alarm verdik. Eylül ayından bu yana 300'ü aşkın toplantı yaptık. Büyük İstanbul depremi için Büyük İstanbul Planı hazırlıyoruz" ifadelerini kullanarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz kentsel dönüşüm konusunda siyasallaştırdılar bunu. Ne olursunuz siyaset karıştırmayalım. Şu söylenebilir "Şurada şu eksiğiniz var" Ama bunun üzerinden kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme dönüştürüyorsunuz dediğiniz andan itibaren siyaset de bakar acaba ben ne yapıyorum diye. Bu sefer çekingen adımlar atmaya başlar. Bunun maliyetini millet öder, bunun maliyetini çocuklar öder.

Birçok şehit cenazesiyle karşı karşıya kalıyoruz, hepimiz saf tutuyoruz. Depremlerde afetlerde tabutlar önümüzde. Ben geçen gün 9 tane tabutun önünde namaz kıldım. Ölüm hak buna inanıyoruz ama çocukların tabutuna tahammül edemiyorum. Hakikaten tahammül edemiyorum. Onun için çocuklarımızın geleceği için bunu bir meseleyle siyasallaştırmamız lazım. Ufacık bir tabut ya ve çocuk bu yani.

Yapılması gereken şu; bunu siyasallaştırmamız lazım. Elimizdeki güç neyse, parasal güç neyse imkanlarımız neyse bunu hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Ne ben ne bakanlarımız, vallahi billahi bir tek siyasi kelam ortaya koymadık."