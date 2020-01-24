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İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem açıklaması; Can kaybımız yok

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklaması yaparak her hangi bir can kaybının yaşanamadığını bildirdi.

24 Ocak 2020 Cuma 21:58
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem açıklaması; Can kaybımız yok

Elazığ'da meydana gelen ve merkez üssünün Sicrice ilçesi olduğu kaydedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Başkanlığı tarafından yerin 10 km altından gelen ve şiddetli sarsıntıya neden olan deprem ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Bütün arkadaşlarımız görevlerinin başındalar. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var. Herangi bir can kaybımız söz konusu değil. 2 vatandaşımız yaralı. Elazığ Merkez'den de herhangi bir can kaybımız yok. Yine köylerden sağlıklı bilgi alınmaya çalışılıyor. Elazığ ve çevresinde herhangi bir ölüm bilgisi ulaşmadı. Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu biliyoruz. Tüm ekiplerimizi oralara gönderdik. 6.8'den sonra artçıu sarsıntılar geldi. Çevre illerde de 5'in üzerinde artçı sarsıntılar oluştu. Şu ana kadar herhangi bir ölüm ihbarı yok. Arkadaşlarımız muhtarlarla görüşüyorlar oralara intikal ediyor. Bilgi gelidğinde kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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