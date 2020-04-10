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İçişleri Bakanı Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili; Telaşa gerek yok!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 il için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, vatandaşların telaş yapmamasının isteyerek yasakla ilgili detayları paylaştı.

10 Nisan 2020 Cuma 23:57
İçişleri Bakanı Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili; Telaşa gerek yok!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeyle, 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapan Bakan  Süleyman Soylu, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alındığını belirtti.

Söz konusu sokağa çıkma yasağının detaylarını payhlaşan Bakan Soylu, "Telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Marketler açık değil ve toplu taşıma araçları çalışmayacak" ifadesini kullanarak genelge detaylarını açıklamak için şöyle devam etti:

- Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu konudaki tüm detayları da biraz önce valilerimize gönderdiğimiz genelgede ifade ettik.

- İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortada.

- Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur, bir telaşa gerek yok.

- Bu saatte sokakta Türkiye’de açık olan yerler çok az olduğu için milletimizin telaşı var, ben bunu da normal karşılıyorum.

- Şöyle bir telaş olmasın. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın.

- Çok doğaldır, insanlar yarım saat içinde temel ihtiyaç malzemelerini alabilirler. Gece yarısından sonra sokakta kimse kalmayacak.

- Genelge çok açık bir şekilde belirtiyor, biz bir pandemi dönemindeyiz. Ve çok doğaldır ki, eczanelerin açık olması gereklidir. Eczanelere gitmek isteyen gidecek, aynı zamanda basın mensupları sokağa çıkabilecekler. Kamu görevlileri tüm bunları yapabilecekler.

- Bizim bunun kontrolünü yapmamız çok kolaydır. Emniyet müdürlüğümüz ve valilerimizle toplantı gerçekleştirdik. Bu konuda herhangi bir kontrol sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyoruz.

- Toplu taşıma araçları kullanılmayacak. Eğer toplu taşıma kullanılacaksa, marketler açık kalacaksa bu kararın bir anlamı yok.

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Süleyman SoyluIçişleri BakanlığıSokağa çıkma Yasağı
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