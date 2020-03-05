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İçişleri Bakanı Soylu'yu öfkelendiren soru!

Yunanistan sınırını havada izleyerek gelişmeleri bizzat takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına yaptığı açıklama sırasında kendisine yöneltilen bir soru üzerine öfkelenerek gazeteciyle tartıştı.

05 Mart 2020 Perşembe 13:58
İçişleri Bakanı Soylu'yu öfkelendiren soru!

Türkiye'nin sınır kapılarını açması ile birlikte ülkede bulunan mültecilerin Avrupa'ya geçiş için sınıra yönelmeleri durumunu yakından izlemek isteyen çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'ye giderek Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliğini ve bölgeyi havadan inceledi. 

Burada, gerkeleştirdiği incelemelerin ardından mültecilerin son durum bilgilerini alarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılarla ilgili aaçıklamalarda bulunmak için basın mensuplarının karşısına geçti.

Bakan Soylu, o sırada kendisine soru soran TELE1 muhabiriyle sınırdan geçen sığınmacı sayısı nedeniyle bir tartışma yaşadı. Soylu, sorusuna öfkelendiği muhabire "Türkiye vatandaşısın ama hizmetin başka yere, devletine itimat et. Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz. Sen Yunan askerleriyle birlikte takip et." diye yanıt verdi.

Konuşmasına,'Gitmek isteyenlere engel koymuyoruz' diyerek devam eden Bakan Soylu, "Kaç muhabiriniz var sizin. Bizim sınırda kaç karakolumuz var? Vilayet burada teyit edemiyor mu ? Siz kimin tarafındasınız? Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz görünmüyor. Şu anda sizin yaptığınız Yunan ve Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmek. O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?" diyerek tepkisini gösterdi.


 

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri BakanlığıMülteciEdirne Sınırı
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