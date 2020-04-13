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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa sonrası ilk açıklama

İstifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geri çevrilmesi sonrası görevine devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Soylu, açıklamasında 'Milletimizin hizmetinde yola devam' mesajı verdi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 12:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa sonrası ilk açıklama

Cuma akşamı verilen sokağa çıkma yasağı kararının ardından kararda imzası bulunan Süleyman Soylu, “zamanlamada bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu” belirterek bir mesaj ile görevini bıraktığını duyurmuştu.Vvatandaşların panik yaparak izdiham görüntüleri sonrasında sorumluluğu üstlenerek İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmedi ve görevine devam etmesi kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakan Soylu'nun istifasını geri çevirmesi ve İçişleri Bakanlığı görevine devam etmesi yönünde yapılan bildiri sonrasında Bakan Soylu Twitter hesabından ilk açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, bugün yaptığı açıklamasında, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dam istifa sonrası ilk açıklama

Son Güncelleme: 13.04.2020 12:52
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