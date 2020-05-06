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İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge yayınladı

20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayımlandı. Genelgede sokağa çıkılması öngörülen gün ve saatler belirtildi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:56
İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge yayınladı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençler için uygulanan sokağa çıkam yasağına ilişkin istisnaları içeren yeni bir genelge yayınladı. 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede sokağa çıkma yasağı istisnaları ile çıkılması öngörülen gün ve saatler belirtildi.

İçişleri Bakanlığının '65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası' başlık genelgesinde 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlıkları buluna  vatandaşların ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri vurgulandı. 

Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı. Yine 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı hatırlatıldı. 

Yine 20 yaş ve altına yönelik vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin ise 04 Nisan tarihinden itibaren 31 gündür uygulandığı ifade edildi.


81 il Valiliğine tebliğ edilen İçişleri Bakanlı genelgesinde şunlar kaydedildi:

"81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Bakanlık valiliklerden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınmasını istedi.

Bakanlık valiliklerden, özellikle 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı için 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasını talep etti.

Valiliklerden, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin illerde yapılamasını istedi.

Son Güncelleme: 06.05.2020 19:57
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Içişleri BakanlığıSokağa çıkma Yasağı65 Yaş20 YaşIstisnalarYeni Genelge
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