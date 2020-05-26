İçişleri Bakanlığı 4 günlük Ramazan Bayramı kısıtlamasının bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük Ramazan Bayramı sürecinde 81 il'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosunu açıkladı.Bu süreçte İhlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 4 günlük Ramazan Bayramı kısıtlamasının bilançosunu açıkladı
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Korona virüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında alınan karar gereği 81 il'de Ramazan Bayramı sürecinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu süre içinde 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart’tan bu yana Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Alınan bu tedbirler kapsamında büyükşehir statüsündeki bazı illerimiz ve Zonguldak ilimizde zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanarak, salgının yayılım hızının düşürülmesi hedeflenmiştir. Ancak hem manevi dünyamız hem de sosyal hayatımız içinde çok önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramı’nın korona virüsün yayılma hızı ile ilgili oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısında 81 ilimizde Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu karar doğrultusunda 22 Mayıs saat 24.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00’de sona erecektir. Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. Bu itibarla aziz milletimize kısıtlamaya uyma konusunda göstermiş oldukları duyarlılık, sosyal sorumluluk, sabır ve fedakârlık için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

4 gün boyunca kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, “Uygulama sırasında az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımız olmuştur. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47 bin 831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Halihazırda bugün saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup, bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61 bin 559’dur. Öte yandan 63 ildeki 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır. Gelinen nokta itibarıyla bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice verdiği açıktır. Ancak bu başarı ve özellikle 4 günlük kısıtlamanın bu gece tamamlanacak olması, virüsle mücadeledeki sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, ‘kontrollü sosyal hayat’ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı-sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Bu itibarla 81 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen sonrasındaki günlerde hem bireysel tedbirlerimizin devamını hem de market, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturulmamasını, bu yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Çünkü korona virüsle mücadelede milletimizin desteği ve önlemlere riayeti sürecin temel belirleyicisidir. İnşallah bugüne kadar pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid-19 salgınını da hep birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesile ile aziz milletimizin kısıtlı şartlarda yaşamak durumunda kaldığımız Ramazan Bayramı'nı tekraren tebrik ediyor, eskisi gibi coşkuyla ve yan yana kutladığımız bayramlara en kısa sürede ulaşmak dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyor, virüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 02:23

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