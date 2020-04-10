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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün (48 saat) sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar ( 2 gün süre ile ) 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

10 Nisan 2020 Cuma 21:56
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün (48 saat) sokağa çıkma yasağı

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.

Son Güncelleme: 10.04.2020 22:04
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağı
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