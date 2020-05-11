İçişleri Bakanlığı duyurdu: 48 saate 13.716 kişiye ceza!

Sokağa çıkma yasakları hafta sonları için uygulanmaya devam ederken polis kuvvetleri yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulamaya devam ediyor. Son olarak 9-10 Mayıs tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağında ceza kesilen kişi sayısı İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan sayıda 48 saatte kaç kişiye ceza kesildiği ve hangi nedenlerle cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 48 saatlik sürede 13.716 kişiye ceza kesildi duyurusu yapılırken yasakların 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için devam ettiğini ve 24 ile giriş ve çıkışların halen yasak olduğu hatırlatıldı.

Bakanlık aynı zamanda karantinada olan mahalle, köy ve yerleşkeler ile ilgili de bilgi paylaştı. Buna göre 39 ilde, köy, mahalle ve beldelere bakıldığına 111 bölgede halen karantina uygulanıyor denildi. Karantinanın uygulandığı yerleşkelerde toplam kişi sayısının 98.658 kişi olduğu belirtilirken 61 ilde bulunan 303 yerleşkenin de karantina uygulamasına son verildiği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:02