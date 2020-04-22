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İçişleri Bakanlığı duyurdu; 52 bin personelli dev denetim!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Türkiye genelinde 3 bin 321 noktada bugün saat 15.00-00.00 saatlerinde denetim gerçekleştirilecek. 52 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilecek olan denetimde Kovid-19 salgınını ve ramazan ayını fırsat bilerek pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulayanlar kontrol edilecek.

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:21
İçişleri Bakanlığı duyurdu; 52 bin personelli dev denetim!

Bu gece saat 24.00'da başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması öncesinde İşişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeyle 9 saatlik denetim kontolu yapılacak. Ramazan ayı öncesi tüm Türkiye genelinde toplam 52 bin 220 personelin katılımıyla birlikte 3 bin 321 noktada başlatılacak olan denetimlerde marketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, tedbirlere uyulup uyulmadığı ve fahiş fiyatlar kontrol edilece. Denetimler saat 15.00 ile 24.00 arasında başlayacak.

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda; emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri 23-26 Nisan günlerinde uygulamaya konulacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde market, pazar yeri, alış veriş  merkezlerinde sosyal mesafe kuralının özellikle  bugün 15:00-24:00 saatleri arasında bozulabileceği gerekçesiyle  bu yerlerdeki denetimlerine  ağırlık vereceği; 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpeğin katılacağı denetimlerin önceden tespiti yapılmış 3.321 noktada gerçekleştirileceği belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde koronavirüd tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine uyulup uyulmadığı da kontrol edilecek.

Tüm semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığı denetleneceği bildirilen açıklamada ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına da bakılacağı aktarıldı.

RAMAZAN AYI FIRSATIÇILARI VE FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARILARI

Türm Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan denetim uygulamalarda, Kovid 19 salgınını ve Ramazan ayını nedeniyle fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler sıklaştırılacak ve tespiti yapılan iş yerlerine yönelik adli ve idari cezalar uygulanacak.

Ayrıca Kovid 19 salgını nedeniyle alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

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Içişleri BakanlığıDenetimSokağa çıkma Yasağı
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