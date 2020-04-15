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İçişleri bakanlığı işletmeleri uyardı! Denetimler devam ediyor! tedbirlere uymayanlara ceza

Korona virüs ile mücadele kapsamında işletmelere getiren tedbirler denetleniyor. Kurallara uymayan market ve işyerlerine cezai işlemler uygulanıyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:57
İçişleri bakanlığı işletmeleri uyardı! Denetimler devam ediyor! tedbirlere uymayanlara ceza

Korona virüs mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerin sahada uygulanıp uygulanmadığını görmek için kolluk kuvvetleri denetime çıktı.81 il'de yapılan uygulamada süpermarket ve işyerleri denetlendi.Denetimlerde 35 bin 868 market/ süpermarket kontrol edildi. 1.183 iş yeri işletmecisine/müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı.

İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada;

 "Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekipleri 81 ilde market ve süpermarketleri denetledi. Denetimlerde 35 bin 868 market/ süpermarket kontrol edildi. Market ve süpermarketlerin saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir kadar olması, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca toplam 1.183 iş yeri işletmecisine/müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı" denildi.

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