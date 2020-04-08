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İçişleri bakanlığı karantinanın sona erdiği yerleri duyurdu!

İçişleri bakanlığı ülkede karantinanın sona erdiği yerleri açıkladı.Yapılan açıklamada 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini bildirdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:05
İçişleri bakanlığı karantinanın sona erdiği yerleri duyurdu!

Korona virüs vakalarının görülmesiyle birlikte yayılmanın önüne geçilmesi için karantina altına alınan bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulamasının sona erdiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 156 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada:

"Karantina tedbirleri 45 ilimizdeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır." denildi.

Anahtar Kelimeler:
KarantinaIçişleri
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