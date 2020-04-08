İçişleri bakanlığı karantinanın sona erdiği yerleri duyurdu!

Korona virüs vakalarının görülmesiyle birlikte yayılmanın önüne geçilmesi için karantina altına alınan bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulamasının sona erdiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 156 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada: