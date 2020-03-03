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İçişleri Bakanlığı talimatıyla otobüslerde sıkıyönetim ilan edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerin kazaya karışma oranının, diğer araçlara oranla 6 kat daha fazla olduğu belirterek otobüslerde bundan sonra sıkıyönetim uygulanacağını açıkladı.

03 Mart 2020 Salı 16:28
İçişleri Bakanlığı talimatıyla otobüslerde sıkıyönetim ilan edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eşgüdüm Kurulunun 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verirken, trafik kazaları ve oluşumları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, bakan yardımcıları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldığı toplantıda Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarının küresel ölçekte büyük bir sorun olarak algılandığını ve çözülmesi için çalışmalar yapıldığını söyleyerek geçtiğimiz yıl motorlu taşıt sayısının 2011 yılına göre yüzde 44 oranında arttığını kayderek ölümlü kazalarda ise yüzde 32.2, kaza yeri ölümlerinde yüzde 34.2 azalma sağlandığını ifade etti.

şehirlerarası yolcu taşımacılı yapan otobüslerin ise kazaya karrışma ornaların diğer araçlara oranla 6 kat daha fazla olduğunu belirten Bakan Soylu, Mart ayından itibaren otobüslerde sıkıyönetim uygulanacağını vurgulayarak konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bilhassa uykusuzluk ve dikkat dağınıklığını önüne geçmek için sürücüyü araçtan indirmek suretiyle denetimler yaptık. Otogar çıkışlarında, şehirlerarası yollarda denetimler gerçekleştirdik. Ancak bugün elimizde şöyle bir tablo var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok. Çünkü dünyada en güvenli yolculuğu otobüs yolculuğudur. Türkiye'deki tüm araçların 1.2'si kazaya karışmaktadır. Tüm otobüsler içerisinde kazaya karışanların oranı ise yüzde 2.8'dir. Bu rakam burada kalmıyor, daha felaket bir rakam var. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm otobüsler içerisinde kazaya karışanların oranı ise yüzde 6.4. Yani şehirler arası otobüslerin kazaya karışma oranı, Türkiye'deki araçların 6 katı kadardır. Bunu buradan ifşa ediyorum ki herkes sorumluluğunu yerine getirsin. İnsanların hayatını tehlikeye atamazsınız, biz attırmayacağız.

Şu 'Bir şey olmaz' kafasından çıkmalarını istiyoruz. Kar yağıyor, tipi vuruyor yoldaki diğer tüm araçlar teyakkuz halinde, hızlarını indiriyorlar ama bakıyorsunuz yolcu otobüsü hiç sürüş emniyetine dikkat etmeden bakmadan, Allah ne verdiyse basarak yola devam ediyor. Bir otobüste 40-50 kişi var. Allah göstermesin bir otobüs kazası haberi 40-50 ailenin hayatını karartabilir. Böylesine büyük bir sorumluluk varken, sektörün hala bu rakamlarda gezinmesi, beklediğimiz standartlara gelmemesi, bizim açımızdan kabul edilebilir bir mesele değildir. Otobüsler açısından mart ayından itibaren yıl sonuna kadar ölçekleyebileceğimiz tüm yerlerde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Kimse kusura bakmasın bizim buna sabrımız kalmadı. Yani artık dolayısıyla onlara çağrıda bulunuyorum; üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirsinler. Eğer bu yükümlülükleri yerine getirmezlerse, trafik kazalarına karışma oranı, riskli araç sürme oranı ve yaptıkları hataları kamuoyuyla tek tek paylaşacağız. Onlardan fazla bir şey istemiyoruz, yeni bir keşif de beklemiyoruz. Dünya nasıl yapıyorsa öyle yapsınlar. Şoförlerinin uyku durumlarını, araçlarının bakımlarını ve denetimlerini standartlara uygun gerçekleştirsinler."

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Trafik KazasıIçişleri BakanlığıDenetimşehirlerarası OtobüsSıkıyönetim
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