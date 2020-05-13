İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek adaylar için Nüfus Müdürlüğü'nü açık tutacak

İçişleri Bakanlığı, YKS’ye girecek öğrenciler için kimlik kartı başvurularının alınabilmesi için 18-19 Mayıs tarihleri arasında Nüfus Müdürlükleri’nin açık olacağını açıkladı. Bakanlık, 81 il valiliği için göndermiş olduğu ‘’Sokağa Çıkma Kısıtlaması’’ tedbirine yeni bir ek genelge daha gönderdi.

Genelgeye göre koronavirüs salgınının görüldüğü an itibariyle salgınla mücadele çerçevesinde birçok tedbirin yürürlüğe koyulduğu aktarılırken öğrencilerin kimlik kartı noktasında mağduriyet yaşamaması için Nüfus Müdürlükleri’nin 18 – 19 Mayıs tarihleri arasında açık olacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:24