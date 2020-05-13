Genelgeye göre koronavirüs salgınının görüldüğü an itibariyle salgınla mücadele çerçevesinde birçok tedbirin yürürlüğe koyulduğu aktarılırken öğrencilerin kimlik kartı noktasında mağduriyet yaşamaması için Nüfus Müdürlükleri’nin 18 – 19 Mayıs tarihleri arasında açık olacağını belirtti.Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 21:52
İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek adaylar için Nüfus Müdürlüğü'nü açık tutacak
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliklerine göndermiş olduğu ek genelge ile Nüfus Müdürlükleri ile ilgili kararını açıkladı. Bakanlık, YKS'ye girecek adaylar için Nüfus Müdürlüğü'nü açık tutacak.
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