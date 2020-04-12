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İçişleri Bakanlığından duyuru! 31 ildeki sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 ilde 48 saat süreli uygulanan sokağa çıkma yasağının bu gece 24.00'den itibaren sona ereceği bildirildi.

12 Nisan 2020 Pazar 21:27
İçişleri Bakanlığından duyuru! 31 ildeki sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanmasına karar verile 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00'dan itibaren sona eriyor. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecek" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının alınan karar gereği evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum gösterdiklerinin anlaşılmış olduğu ve vatandaşlara bu bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Kovid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız."

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSokağa çıkma Yasağı
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