betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95605
ALTIN
311.602
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7751
EURO
7.0130

İçişleri bakanlığından genelge! 9 Avrupa ülkesinden ülkeye giriş yok!

Beştepe zirvesinde Korona-virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar uygulamaya konuluyor. Son olarak içişleri bakanlığının genelgesine göre Sabah 08:00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye’ye yolcu girişleri, tüm hudut kapılarından durduruldu.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:24
İçişleri bakanlığından genelge! 9 Avrupa ülkesinden ülkeye giriş yok!

Virüs salgını ile mücadele tüm kurumlarda en düzeyde sert önlemler ile sürüyor. Korona-virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 81 İl Valiliği ve Hudut Mülki İdare Amirliklerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi.

Genelgeye göre;


Sabah 08:00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye’ye yolcu girişleri, tüm hudut kapılarından durduruldu.

HUDUT KAPILARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Bakanlığın 81 ile gönderdiği genelgede hudut kapılarında alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

“-Bu kapsamda söz konusu ülkelerden ülkemize yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu.

-Anılan ülke vatandaşları ile son 14 gün içeresinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşları 14.03.2020 tarih saat 08.00’ den sonra ülkemize alınmayacak.

-Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacak.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatleri geçici olarak durduruldu.

-Anılan ülkeler ile ilgili olarak da daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar göre; muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacak.”

Ayrıca İçişleri Bakanlığı illere gönderdiği genelge ile söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun ilgili birim amirleri, valiler ve kaymakamlar ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Son Güncelleme: 14.03.2020 00:28
Anahtar Kelimeler:
Içişleri Genelge9 Avrupa ülkesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! 2020 yılı mart ayı maaş bordrosu yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 yılı mart ayı maaş bordrosu yayımlandı
Milli gururumuz İHA'larımız Yunanistan sınırında görevde!
Milli gururumuz İHA'larımız Yunanistan sınırında görevde!
THY ve Pegasus'tan sefer durdurma kararı!
THY ve Pegasus'tan sefer durdurma kararı!
3 bakandan son dakika korona-virüs açıklaması ! Vaka sayısı 5'e yükseldi !
3 bakandan son dakika korona-virüs açıklaması ! Vaka sayısı 5'e yükseldi !
İstanbul'da Korona-virüs paniği trafiğe yansıdı! Toplu taşıma kullanılmıyor trafik kilit
İstanbul'da Korona-virüs paniği trafiğe yansıdı! Toplu taşıma kullanılmıyor trafik kilit
Bakanlık 81 İl’i genelge ile uyardı! Sorumluluk alanındaki her yer sık periyotlar ile temizlenecek!
Bakanlık 81 İl’i genelge ile uyardı! Sorumluluk alanındaki her yer sık periyotlar ile temizlenecek!

Popüler Haberler

Hercai Asiye Kimdir? Gerçek adı nedir? Zuhal Yalçın hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
SGK rapor parası ne zaman yatar? T.C. Kimlik Numarası İle rapor parası sorgulama
Kredi kartı yapılandırması yapan kişi kredi çekebilir mi?
Pandemi nedir? Kısaca pandemi anlamı - DSÖ 'dan korona virüsü açıklaması!
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet barınma yardımı şartları nelerdir? Barınma yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?
Prize takılı bırakılan telefon şarj cihazları ne kadar elektrik harcıyor?
13 Mart 2020 Atv, Fox TV, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV ve TRT 1 yayın akışı ortaya çıktı. İşte 13 Mart 2020 Cuma yayın akışları içerisindeki programlar
2020 Uzlaştırmacı ücretleri ne kadardır? Uzlaştırmacı ne iş yapar?
Alkollü araç kullanmanın cezası nedir? Alkollü araç kullanma trafik cezası ne kadardır, kaç paradır? Alkollü araç promil sınırı ve para cezası
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Survivor 2020 konuk yarışmacı Furkan Aydoğan kimdir? Furkan Aydoğan nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar Ezgi vuruldu mu, öldü mü?
Zalim İstanbul Yusuf kimdir? Gerçek adı nedir? Oğuz Peçe hakkında bilgiler
Korona virüsü aşısı bulundu mu? Virüse çare bulundu mu? Korona virüsü aşısı ne zaman çıkacak? İsrail ve İran 'dan yapılan son dakika açıklamaları
Hamile Pilatesi nedir, nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? Hamile pilatesi faydaları
Doya Doya Moda Gülşah diskalfiye mi olacak? Gülşah neden diskalifiye oluyor?
Survivor Evrim yarışmadan ayrılacak mı? Sakatlanan Evrim yarışmaya devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?
Pandemi nedir? Kısaca tıp dilinde pandemi tanımı ve pandemik hastalıklar!
Uzaktan ve evden eğitim nasıl olacak? Dersler nereden nasıl takip edilecek? Uzaktan eğitim için öğrencilere 3 GB internet

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.