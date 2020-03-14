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İçişleri Bakanlığından güvenlik uygulaması! 81 ilde eş zamanlı yapıldı

İçişleri Bakanlığı talimatıyla, tüm Türkiye genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla 81 ilde, eş zamanlı, 'Güvenli Eğitim Uygulaması' yapıldı. Uygulamalarda,i bu güne kadar çeşitli suçlardan aranan 1493 şahıs ise ekipler tarafından yakalandı.

14 Mart 2020 Cumartesi 12:14
İçişleri Bakanlığından güvenlik uygulaması! 81 ilde eş zamanlı yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve yine Bakanlık tarafından gelen talimatla birlikte harekete geçen 46 bin 127 polis ve jandarma personeli, 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 'Güvenli Eğitim Uygulaması' adı altında yapılan baskınlarda ise servis araçlarına kadar denetleme yapılırken bu güne kadar çeşitli suçlardan aranan 1493 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bakanlık tarafından verilen talimatta, tüm okullar ve öğrenci yurtları çevresindeki kafe/internet kafe ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde kumar ve oyun makinelerinin denetlenmesiyle, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençlerin başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirilmesi hedeflendi. 

Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda; özellikle 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi ve denetimler sonucu 160’ına “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 453’üne “Emniyet Kemeri Takmamak”, 132’sine “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplam 3 bin 39 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Ayrıca eksiklikleri tespit edilen 660 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Yine Bakanlığı özellikle ön gördüğü başta 17 bin 237 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 39 bin 50 umuma açık yerler (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayilerinde yapılan denetimlerde 256 işyeri hakkında idari işlem yapılırken 240 işyerine idari para cezasına çarptırıldı.

Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 411 bin 905 şahıs sorgulandı, 15 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 42 yaralama,39 hırsızlık, 20 dolandırıcılık, 23 tehdit, 22 hakaret, 13 kayıp çocuk, 1.092 yoklama kaçağı- bakaya, 220 diğer suçlardan olmak üzere toplam 1493 aranan şahıs yakalanırken yapılan baskınlarda 5 av tüfeği ,2 ruhsatsız tabanca,(45 mermi/ fişek ve 1 kesici/delici alet ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca güvenlik güçleri ele geçirilen 12 gr. esrar, 9 gr. eroin, 43 gr. sentetik uyuşturucu, 66 adet ecstasy, 299 paket kaçak sigara, 35 lt kaçak içki, 13.586 adet tütün doldurulmuş macaron ve 87.078 gr. macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütünlerede el koydu.

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