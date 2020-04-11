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İçişleri Bakanlığı'ndan yasağın ilk günkü ceza bilançosu açıklandı!

İçişleri bakanlığı büyükşehirlerde uygulamada olan 2 günlük sokağa çıkma yasağında ilk günkü ceza bilançosunu açıkladı. İşte ilk gün Kuralları ihlal eden ve evlerdeki toplam kişi sayıları.

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:04
İçişleri Bakanlığı'ndan yasağın ilk günkü ceza bilançosu açıklandı!

Korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlerde olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilk gününde içişleri bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada 31 ildeki 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamının yasak kapsamında evde kaldığı kaydedildi. Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli/idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi. 

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde dün gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup yarın gece saat 24.00’a kadar devam edecektir.

Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır.

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."

Son Güncelleme: 11.04.2020 16:15
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