İçişleri Bakanlığının 'koronavirüs tedbirleri' genelgesi! Bir çok işletme kapanıyor!

Türkiye genelinde yeni tip koronabirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine ek bir genelge gönderdi. genelgede bir çok işletme ve yerlerin kapatılmasını öngörülürken genelgenin gece saat 24.00'dan itibaren geçerli olacağı aktarıldı.
Bakanlığın genelgesinde ayrıca, alınan söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesinin istendiği vurgulandı.