İçişleri Bakanlığının 'koronavirüs tedbirleri' genelgesi! Bir çok işletme kapanıyor!

Türkiye genelinde yeni tip koronabirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine ek bir genelge gönderdi. genelgede bir çok işletme ve yerlerin kapatılmasını öngörülürken genelgenin gece saat 24.00'dan itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, "Bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak." denildi.

Bakanlığın genelgesinde ayrıca, alınan söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesinin istendiği vurgulandı.