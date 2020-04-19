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İçişleri'nden yasak açıklaması! Kısıtlama sona eriyor

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yaparak yasağın bu gece saat 24.00'ten itibaren sona ereceği bildirildi. Açıklamada ayrıca yasağı ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.

19 Nisan 2020 Pazar 23:17
İçişleri'nden yasak açıklaması! Kısıtlama sona eriyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan ve 48 saat süren sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00 itibariyle sona eriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının daha öncede kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00‘te sona ereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, söz konusu kentlerde yasağa uymayan ve ihlal eden 0 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona ereceği ve kısıtlamaya vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum gösterdiği vurgulanarak evlerinde kalan vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Yasak sona erdikten sonra daha önce alınan kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken, market, süpermarket vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Ayrıca ülke genelinde yarın ve hafta içi, market/süpermarketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun bulundukları meydan/caddelerde polis ve jandarma ekiplerimizce denetimlere devam edilecektir. Bakanlığımızca bu konuda valiliklerimize ve kolluk birimlerimize gerekli talimat verilmiştir.

Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile 31 ilimizdeki şehir giriş ve çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza; Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en önemli unsurunun sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanması olduğunu hatırlatır, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ederiz. Kovid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız."


 

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSokağa çıkma Yasağı
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