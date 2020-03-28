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İçişlerinden yeni genelge! Uçak ile yolculuklar seyahat izni ile yapılacak

İçişleri Bakanlığının yeni genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.Diğer yandan genelge doğrultusunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın sabah saat 06.00'dan itibaren seyahat izni olmayan yolcular uçaklara alınmayacak diye açıklamada bulundu

28 Mart 2020 Cumartesi 19:27
İçişlerinden yeni genelge! Uçak ile yolculuklar seyahat izni ile yapılacak

İçişleri bakanlığının yeni genelgesiyle;

Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihinde saat 06:00’dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelgemiz de belirtilen;

a) “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek. 

Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlayacak.

“Seyahat İzin Kurullarına” başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik/Kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığımız E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihazı sahibi), tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından (112 müdürleri hariç) görevlendirilmesi sağlanacak. 

Seyahat İzin Belgesi Talepleri;

Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. 

Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;

a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,

b) Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı

Merkezi,

c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru” sistemi, üzerinden alınacak. 

Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak. 

Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek. 

Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek. 

Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 Çağrı Merkezi ve “İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için Vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınacak. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak. 

Bilgi iletişim sistemlerinin biran önce entegre edilebilmesi için; il/ilçe otogarları ile havaalanlarında oluşturulacak Seyahat İzin Gruplarında görevlendirilen Valilik/Kaymakamlık temsilcisinin bilgilerinin (birden fazla ise her biri için ayrı ayrı) ekte gönderilen exel formatında (kesinlikle PDF ve fotoğraf olmayacaktır.) coskun.konakay@icisleri.gov.tr adresine 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 21:00’e kadar muhakkak gönderilmesi sağlanacak.

Diğer yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya genelge doğrultusunda alınan kararları sosyal medya üzerinden İstanbul'daki havayollarını kullanacak vatandaşlara duyurdu.

Son Güncelleme: 28.03.2020 19:50
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