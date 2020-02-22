İdlib bölgesinde rejim güçleri saldırısında 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğu duyuruldu. Esed rejimine bağlı güçlerinin Mehmetçiğe bombalı saldırı düzenlemesi sonucu Tank. Söz. Er. Mecit Demir'in şehit olduğu açıklandı.

MSB, duyurusunda ayrıca gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında bölgede tespit edilen 21 farklı rejim hedefinin de yoğun şekilde ateş altına alındığını kaydetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."

Gaziantep'teki Yeni Mahallesi'nde yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen şehidin ailesine kara haber ulaştırılırken haberi duyan aile yakınları şehidin taziye ziyaretinde bulundu. Bekar olduğu öğrenilen ve 11 kardeşi olan Şehit Mecit Demir’in cenazesinin, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde Şubat ayı başında Esed rejim güçlerinin Türk askerlerine saldırmaları sonucu aralarında sivil personelinde bulunduğu 13 kişi şehit olmuştu. 20 Şubat'ta yine İdlib'de Türk askerlerine karşı yapılan saldırıda 2 Mehmetçik şehit düşmüştü. Son şehit ile birlikte İdlib'de şehit olan Mehmetçik sayısı 16'ya yükseldi.