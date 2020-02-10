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İdlib'de gerçekleşen saldırının karşılığı verildi; 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Esad rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin de yaralandığı saldırıyla ilgili meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verildi. MSB, yaptığı açıklamada 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:05
İdlib'de gerçekleşen saldırının karşılığı verildi; 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Esad rejimi tarafından İdlib'de 5 askerin şehit olduğu 5 askerinde yaralandığı saldırı üzerine angajman kuralları ile meşru müdafaa çerçevesinde anında karşılık verilerek misliyle mukabele edildi. Türk Silahlı Kvvetleri tarafından 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dilenirken açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."

Anahtar Kelimeler:
ŞehitIdlibSuriyeSaldırıMsb
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