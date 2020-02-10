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İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri belli oldu! Ailelerinin yürekleri yandı

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin isimleri belli oldu. Askerlerin evlerine acı haberler ulaştıktan sonra ailelerinin yürekleri yandı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:37
İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri belli oldu! Ailelerinin yürekleri yandı

Suriye İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 5 askerin isimleri Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan, Uzman Onbaşı Enes Alper ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak olarak açıklandı. 5 askerin evlerine acı haberleri ulaştırıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz

İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri

Saldırıda şehit düşen askerlerimizden 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz’ün Gaziantep'teki babaevi acı haberi alır almaz yasa boğuldu. Askeri yetkililerin acı haberi vermesiyle oğlunun şehit düştüğünü öğrenen anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz ile diğer yakınları büyük üzüntü yaşarken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi Gaziantep'te düzenlenecek askeri törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak

İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri

Saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın Kahramanmaraş’taki babaevine acı haber ulaştı. Saylak’ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirilirken Ömer ve Nigar Saylak’ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak’ın 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi’ndeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatılırken naaşının yarın yapılacak törenin ardında toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper

İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri

İdlib'deki hain pusuda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Enes Alper’in (23) acı haberi ise  memleketi Niğde’de baba evine askeri yetkililer tarafında ulaştırıldı. Baba evi acı haberi alır almaz yasa boğulurken  Merkez Yıldıztepe Beldesi’nde oturan Keban-Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki yetkililer tarafında verildi.

1 ay önce İstanbul’da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper’in Yıldıztepe Beldesi’nde defnedileceği bildirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan

İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri

Saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan’ın acı haberi ise memleketi Kırıkkale’ye ulaştı. Kırıkkale’nin Balışehy ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan Sultan-Bünyamin Özcan çiftine oğullarının şehadet haberi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilirken üç çocuklarından birini kaybeden Özcan çifti, acı habere dayanamadılar.  Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Diğer taraftan Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan’ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib’de olduğu öğrenildi. Şehit  Davut Özcan’ın, Kırıkkale Şehitliği’nde toprağa verileceği bildirildi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak

İdlib'de şehit olan 5 askerin isimleri

İdlib’in kuzeyinde Esad rejiminin topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak’ın Kayseri’deki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Acı haberi alan şehidin yakınları, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde bulunan babaevine akın ederken şehidin babaevinin önünde bir ambulanslar hazır bekletildi. 

Son Güncelleme: 10.02.2020 22:46
Anahtar Kelimeler:
ŞehitIdlibSuriye
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