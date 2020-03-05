İdlib'den acı haber geldi! Saldırıda yaralanan asker hastanede şehit düştü

Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı alanına Esad rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu vurlarak yaralanan Sözleşmeli Er Enes Kaya'dan acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan askerimiz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.

Valiliğin Tresmi witter hesabından yapılan açıklamada, “Ruhun şad olsun Şehidim. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verilirken Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği bildirildi.