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idlib'den acı haberler gelmeye devam ediyor! 1 askerimiz şehit 1 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sitesinden yapılan açıklamada , İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirildi.

03 Mart 2020 Salı 00:22
idlib'den acı haberler gelmeye devam ediyor! 1 askerimiz şehit 1 askerimiz yaralı

Yapılan açıklama şu şekilde ; 

İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız yaralanmıştır. 
Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

Son Güncelleme: 03.03.2020 00:32
Anahtar Kelimeler:
ŞehitIdlibşehit Askerimiz
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