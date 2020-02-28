betgram betgram setrabet

İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110418
ALTIN
329.025
DOLAR
6.1779
STERLİN
8.0042
EURO
6.7870

İdlib'den kahreden haber! Şehit olan asker sayısı 22'ye yükseldi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib bölgesinde 9 askerin şehit olduğu haberini yayınlamasının ardından ikinci bir açıklama yaparak şehit asker sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

28 Şubat 2020 Cuma 00:49
İdlib'den kahreden haber! Şehit olan asker sayısı 22'ye yükseldi

Suriye'nin İdlib kentinden kahreden haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Esad güçlerinin hava saldırısı düzenlemesiyle 9 Türk askerinin şehit olduğu bilgisini paylaşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, son dakika yaptığı açıklamada şehit sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu. 

Vali Doğan, açıklamasında saldırıda ağır yaralı askeler olduğunu ve yaralı askerlerin Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye alındıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

Diğer taraftan Reuters haber ajansı ise son dakika bilgisi olarak servis ettiği haberde, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden edinilen bilgiler doğrultusunda İdlib'de en az 34 Türk askerinin hayatını kaybettiği öne sürdü.

Ayrıca, Türkiye'nin çatışmasız bölgeye topçu atışları ile yasadışı silahlı güçlere yardım ettiğini ve bu şekilde Soçi Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirten Rus makamlar ise Rusya'nı Suriye Temsilcisi Oleg Jouravlev'in aktardığı bilgileri referans vererek, salı günü bölgede bir Türk insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurdular.

Anahtar Kelimeler:
IdlibHatay ValiliğiRahmi DoğanRejim Saldırısı22 Asker şehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den mülteci kararı! Göçmenlere, Avrupa için sınır kapıları açıldı
Türkiye'den mülteci kararı! Göçmenlere, Avrupa için sınır kapıları açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib gelişmeleri için kurmaylarıyla acil toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib gelişmeleri için kurmaylarıyla acil toplandı
İdlib'te 9 Türk askeri şehit oldu! Haberi Hatay valisi duyurdu
İdlib'te 9 Türk askeri şehit oldu! Haberi Hatay valisi duyurdu
Bakanlık açıkladı! Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden alındı
Bakanlık açıkladı! Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden alındı
Bursa'da hamile eşini darp eden dayakçı kocaya 8 ay hapis cezası
Bursa'da hamile eşini darp eden dayakçı kocaya 8 ay hapis cezası
Metro istasyonu çıkışı genç kızı taciz eden sapık yakalandı
Metro istasyonu çıkışı genç kızı taciz eden sapık yakalandı

Popüler Haberler

Fox TV Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak? Öğretmen dizisi hangi gün yayınlanacak?
Hay Sultan dizisi konusu ve oyuncuları
Günlük burç yorumları 28 Şubat 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınızın günlük hayatınız için yorumu
28 Şubat 2020 Cuma fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Devlet destekli traktör kredisi şartları nedir?
Twitter’da beni engelleyenleri nasıl görürüm? Engelleyenleri görme yöntemleri
Yeni kimlik çıkarmak için randevu ve yeni kimlik çıkarma belgeleri
Para değerlendirme yöntemleri nelerdir? Para değerlendirme için püf noktaları
WiFi sinyal güçlendirici nedir ne işe yarar?
Çocuk parası destek ödemesi ne kadardır? 2020 Çocuk parası nereden alınır? Çocuk yardım ödemesi kimlere verilir
Rüyada şeftali görmek ne demektir? Rüyada şeftali görmenin anlamı ve tabiri
Cemre ne zaman nereye düşecek? Havaya, Suya ve Toprağa cemre düşme tarihleri
İkimizin yerine dizisi ne zaman bitiyor? Final tarihi ne zaman?
Yurtdışı yabancı plaka araçların süre aşımı gümrük cezası ne kadardır?
Rüyada bulgur görmek ne demektir? Rüyada bulgur görmenin anlamı ve tabiri
3'te 3 Tarih neden yok, neden yayınlandmadı? 3'te 3 Tarih yayın saati değişti!
Mucize Doktor Funda kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Aytemur hakkında bilgiler
Cuma Günleri Facebook Hesabınızda İnstagram Hikayenizde Whatsapp Durumunuzda Paylaşabileceğiniz Birbirinden Güzel Resimli Yeni Cuma Mesajları 2020
Rüyada namaz kılamamak ne demektir? Rüyada namaz kılamadığını görmenin anlamı ve tabiri
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 28 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 28 Şubat Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
En Güzel Resimli Cuma mesajları 28 Şubat 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.