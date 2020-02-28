İdlib'den kahreden haber! Şehit olan asker sayısı 22'ye yükseldi

Suriye'nin İdlib kentinden kahreden haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Esad güçlerinin hava saldırısı düzenlemesiyle 9 Türk askerinin şehit olduğu bilgisini paylaşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, son dakika yaptığı açıklamada şehit sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Vali Doğan, açıklamasında saldırıda ağır yaralı askeler olduğunu ve yaralı askerlerin Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye alındıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

Diğer taraftan Reuters haber ajansı ise son dakika bilgisi olarak servis ettiği haberde, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden edinilen bilgiler doğrultusunda İdlib'de en az 34 Türk askerinin hayatını kaybettiği öne sürdü.

Ayrıca, Türkiye'nin çatışmasız bölgeye topçu atışları ile yasadışı silahlı güçlere yardım ettiğini ve bu şekilde Soçi Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirten Rus makamlar ise Rusya'nı Suriye Temsilcisi Oleg Jouravlev'in aktardığı bilgileri referans vererek, salı günü bölgede bir Türk insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurdular.