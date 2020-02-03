İdlib'den kahreden haber! Şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib kendinde Esad rejimi undsyrlarının yoğun topçu atışı yapmasıyla birlikte düzenlenen saldırıda 4 askerimiz şehit düşmüş 1'i ağır olmak üzere 9 askerde yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı () son dakika açıklamasında bulunarak İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 askerin şehit olduğu ve 1 sivilin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'de yapılan açıklamada, "İdlip’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya yükselmiştir. Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.