İdlib'den yıkan haber! Rejim unsurları 4 askeri şehit etti, 9 asker ise ağır yaralı

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’de 4 Türk askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İdlib'de Esad rejimi unsurlarnın gerçekleştirdiği yoğun topçu atışı sonucunda 4 askerimiz şehit olurken 1'i ağır 9 askerimiz de yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler daha öncesinde koordine altında olmasına rağmen rejim unsurları tarafından topçu atışının yapıldığı ifadelerine de yer verildi.

MSB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna seyahati öncesi havalimanında bir açıklamalada bulunarak, “İdlib’de rejim saldırısı sonrası şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının cevabını misliyle verdik, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye’nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak” ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." diye konuştu.

