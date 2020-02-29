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İdlib'den yine acı haber! 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

İdlib'de düzenlenen yeni bir saldırıda 1 askerimizin şehit olduğunu 2 askerimizin yaralandığı duyuruldu.

29 Şubat 2020 Cumartesi 10:56
İdlib'den yine acı haber! 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrasında yeni bir saldırı düzenlendi ve 1 askerimizin şehit olduğu 2 askerimizinde yaralandığı öğrenildi. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İdlib'deki son durumla ilgili olarak "İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması trafiği devam ederken bölgede bulunan çeşitli kaynaklardan edinilen son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim unsurlarından 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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