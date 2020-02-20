İdlib görüşmelerinde neler oldu? Bakan Çavuşoğlu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada İdlib Harekatının an meselesi olduğu yönündeki açıklamalarından sonra İdlib krizine ilişkin bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Gündeme dair bir takım değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada ise "Rusya ile görüşmelerde henüz istediğimiz noktada değiliz. Liderler toplanabilir" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"İdlib'in bir sınırı var, bağımsız bir yer değil fakat gerginliği azaltma bölgesi olarak bir sınırı var. Bir de silahtan arındırılmış bölge belirlemiştik. Rejimin bu sınırların içerisine ilerlediğini de görüyoruz. Düşüncelerimizi Rus tarafına ilettik, temaslara devam ediyoruz. Rusya bize harita dayatmadı. Karşılıklı pozisyonlarımızı belirten kağıtlar verdik.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin kararlılığını söylüyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği ve vereceği kararlarla bu adımlar atılır.

Biz diplomasinin başındayız, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Ne gerekiyorsa' dedi. Karadan mı havadan mı nereden ihtiyaç varsa bunu askerlerimiz karar verir. Neye ihtiyaç varsa ona göre hareket edilir."

