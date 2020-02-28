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İdlib'te 9 Türk askeri şehit oldu! Haberi Hatay valisi duyurdu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde çıkan çatışmalarda 9 Türk askerinin şehit olduğu haberini duyurdu. Vali Doğan, açıklamasında "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2020 Cuma 00:06
İdlib'te 9 Türk askeri şehit oldu! Haberi Hatay valisi duyurdu

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri ile girilen çatışma sonucunda 9 Türk askerinin şehit olduğu öğrenildi. Yaralı asker sayısının henüz bilinmediği açıklamayı Hatay Valisi rahmi Doğan yaptı.

Vali Rahmi Doğan, İdlib kırsalındaki rejim saldırısında 9 asker şehit olduğu haberini şu ifadelerle payşatı:

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" 

Saldırıda yaralı askerler olduğunu da belirten ve askerlerin ağır yaralandığını açıklayan Vali Doğan, açıklamasında"Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
IdlibSuriyeSaldırı9 Asker şehitHayat ValiliğiRahmi Doğan
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