İdlib'te 9 Türk askeri şehit oldu! Haberi Hatay valisi duyurdu

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri ile girilen çatışma sonucunda 9 Türk askerinin şehit olduğu öğrenildi. Yaralı asker sayısının henüz bilinmediği açıklamayı Hatay Valisi rahmi Doğan yaptı.

Vali Rahmi Doğan, İdlib kırsalındaki rejimsındaolduğu haberini şu ifadelerle payşatı:

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"

Saldırıda yaralı askerler olduğunu da belirten ve askerlerin ağır yaralandığını açıklayan Vali Doğan, açıklamasında"Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.