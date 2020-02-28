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İdlib'de şehit olan 33 askerin acı haberi ailelerine veriliyor

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerin acı haberleri ailelerine ulaşmaya başladı. Acı haber komutanlar tarafından şehitlerin baba evlerine iletiliyor.

28 Şubat 2020 Cuma 12:43
İdlib'de şehit olan 33 askerin acı haberi ailelerine veriliyor

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Türk askerinden bir olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesindeki baba evine ulaştı

İdlib'de şehit olan 33 askerin acı haberi ailelerine veriliyor

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya Finike'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verirken Şehidin babası Salih Korkmaz ile annesi Fatma Korkmaz, büyük üzüntü yaşadılar. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, tüm mahalle komşuları ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın iki yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı, 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu, işlemlerinin ardından Finike'ye gönderileceği bildirildi.

İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberide Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 

İdlib'de şehit olan 33 askerin acı haberi ailelerine veriliyor

Erdemli Kaymakamı Avni Kula beraberindeki heyet ile birlikte, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e ulaştırdı. 7 kardeşi olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatılırken şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi. 
 
Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki baba evine ulaştı. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.  

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberini alan, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babası Ankara'da olan şehidin kardeşi Gökhan Şahin, acı haberi askeri yetkililerden aldı. 

Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı'nda görevli İkmal Albay Ahmet Akıncı'nın yanı sıra Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Muharrem Yıldızsoy, şehidin ailesini ziyaret etti. Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, 2002 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı kaydedildi.öğrenildi.

Suriye''de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

İdlib'de şehit olan 33 askerin acı haberi ailelerine veriliyor

Şehidin babası Hüseyin Saygılı ve annesi Ayşe Saygılı'ya oğullarının acı haberini yetkililer verdi. Saygılı çifti, haberle gözyaşlarına boğulurken Ahmet Saygılı'nın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Ahmet Saygılı'nın 6 kardeşi daha olduğu ve bunlardan 3'ünün de TSK'da görev yaptığı belirtildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı.

İdlib'de şehit olan 33 askerin acı haberi ailelerine veriliyor

Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan aileyi askeri yetkililer teskin ettiler. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. 

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberleri, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi. 

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.


 

Son Güncelleme: 28.02.2020 15:53
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