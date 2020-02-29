İdlib'deki 33 Şehidimizin memleketleri ve isimleri belli oldu mu?

Dün Suriye'nin İdlib ilçesinde gerçekleşen katil Esad rejim tarafından yapılan hava saldırısının ardından gelen son dakika açıklamalarına göre 33 Türk askerimiz şehit oldu. İşte, İdlib'de ki 33 şehidimizin memleketleri ve isimleri...

Turgut Burkay Korkmaz: Antalya

Suriye'nin ilçesi olan İdlib'de düzenlenen saldırıda mehmetçik olan isimler arasında Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz yer alıyor. Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine şehit haberi yetkililer tarafından verildi. Verilen haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğu, işlemlerinin ardından Finike'ye gönderileceği de açıklandı.

İbrahim Tüzel: Mersin

Suriye'nin İdlib ilçesinde meyhana gelen hain hava saldırısında şehit olan isimler arasında Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24) yer alıyor. İbrahim Tüzel'in ailesi Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşamaktadır. Aileye şehit haberi ise yetkililer tarafından verildi. 7 kardeşi olan İbrahim Tüzel'in evine Türk bayrakları asıldı. İdlib saldırısında şehit düşen İbrahim Tüzel'in cenazesi ise Mersin'in Erdemli ilçesinden kalkacaktır ve Erdemli'de toprağa verilecektir.

Ahmet Saygılı: Kahramanmaraş

Suriye'nin İdlib ilçesinde gerçekleşen saldırıda şehit olan askerler arasında Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23) da yer almaktadır. Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine acı haber yetkililer tarafından açıklandı. Şehit olan Ahmet Saygılı'nın ailesine ve yakınlarına ise askeri yetkilileri ve komşuları teselli ettiler. Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Süleyman Şahin: Afyonkarahisar

Suriye'nin İdlib ilçesinde gerçekleşen hava saldırısında şehit düşen askerler arasında Yüzbaşı Süleyman Şahin (35) yer alıyor. Afyonkarahisar'da yaşayan yakınları büyük üzüntü içindeler. Yüzbaşı Süleyman Şahin'in anne ve babası ise Ankara'da yaşamakta olan Gökhan Şahin tarafından ve askeri yetkililer tarafından alındı. Şehit haberini alan Süleyman Şahin'in halası olan Şükran Sertkaya ise fenalık geçirdi ve sağlık ekipleri olaya müdahale ettiler. Olayın ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Ali Taşöz: Kayseri

İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24)'ün şehit haberi Kayseri'de yaşayan ailesine yetkililer aracılığı ile söylendi. Şehit haberinin ailesine ulaşmasının ardından şehidin evi bayraklar ile doldu.

Güven Kurtulmuş: Bitlis

Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye'nin İdlib ilçesinde gerçekleşen saldırı sonucu şehit düştü. Suriye'de gerçekleşen saldırıda Uzman Çavuş Güven Kurtuluş'un şehit haberi ailesine verildi. Saldırıda şehit düşen Güven Kurtulmuş ilçe merkezinde yapılacak törenin ardından köyüne defnedilecek.

Halil İbrahim Akkaya: Gaziantep

İdlib'de gerçekleşen hava saldırısının ardından şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehit haberi Osmaniye ilinin Bahçe ilçesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Olayda şehit olan Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesi bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.