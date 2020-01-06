İDO ve BUDO'dan son dakika açıklaması; Seferler iptal!

İstanbul'da sağanak yağışlar ve şiddetli fırtına nedeniyle hayat felç olurken İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerini iptal etti.
BUDO ise sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı son dakika bildgilendirmesine göre ise, 7 Ocak Salı günü 07.00, 09.30, 14.00, 18.00 Mudanya-Eminönü ve 10.00, 13.00, 16.30, 20.30 Eminönü-Mudanya seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
Çanakkale’de ise etkisi devam eden poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’da ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Son Güncelleme: 06.01.2020 20:31