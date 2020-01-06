İDO ve BUDO'dan son dakika açıklaması; Seferler iptal!

İstanbul'da sağanak yağışlar ve şiddetli fırtına nedeniyle hayat felç olurken İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerini iptal etti.

İDO’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 19.00’daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, saat 19.50’deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 20.00’deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldıktan sonragünü sabah saat 07.45’te yapılacak olan Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.



BUDO ise sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı son dakika bildgilendirmesine göre ise, 7 Ocak Salı günü 07.00, 09.30, 14.00, 18.00 Mudanya-Eminönü ve 10.00, 13.00, 16.30, 20.30 Eminönü-Mudanya seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.



Çanakkale’de ise etkisi devam eden poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’da ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

