İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111413
ALTIN
300.775
DOLAR
5.9640
STERLİN
7.8613
EURO
6.6717

İDO ve BUDO'dan son dakika açıklaması; Seferler iptal!

İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) sefer iptalleri gerçekleşiyor.

06 Ocak 2020 Pazartesi 20:15
İDO ve BUDO'dan son dakika açıklaması; Seferler iptal!

İstanbul'da sağanak yağışlar ve şiddetli fırtına nedeniyle hayat felç olurken İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerini iptal etti.

İDO’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 19.00’daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, saat 19.50’deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 20.00’deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldıktan sonra 7 Ocak Salı günü sabah saat 07.45’te yapılacak olan Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.


BUDO ise sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı son dakika bildgilendirmesine göre ise, 7 Ocak Salı günü 07.00, 09.30, 14.00, 18.00 Mudanya-Eminönü ve 10.00, 13.00, 16.30, 20.30 Eminönü-Mudanya seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.


Çanakkale’de ise etkisi devam eden poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’da ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.
 

Son Güncelleme: 06.01.2020 20:31
Anahtar Kelimeler:
IdoBudo7 Ocak SalıSefer Iptali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 2 gündür kayıp
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 2 gündür kayıp
İntihar ederek canına kıyan Sibel Ünli’nin ailesinden açıklama; Ölümünün nedeni ekonomik değil
İntihar ederek canına kıyan Sibel Ünli’nin ailesinden açıklama; Ölümünün nedeni ekonomik değil
Kar alarmı verildi! Valilikler açıklama yapıyor, Hangi illerde okullar tatil olacak?
Kar alarmı verildi! Valilikler açıklama yapıyor, Hangi illerde okullar tatil olacak?
Asgari ücretli işçi kendisine çıkan 20 bin liralık ikramiyeyi yaktı!
Asgari ücretli işçi kendisine çıkan 20 bin liralık ikramiyeyi yaktı!
Tuğba Özay, canlı yayında yaptığı hesapla beyin yaktı.
Tuğba Özay, canlı yayında yaptığı hesapla beyin yaktı.
Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı
Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı

Popüler Haberler

Eşkıya 7 ve 17 Ocak tarihlerinde neden yok, neden yayınlanmıyor? Edho yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Mantar yetiştiriciliği için hibe ve devlet destekleri nelerdir? KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği hibe desteği şartları
Onaylanmış olan kredi iptal edilebilir mi? Onaylanan kredi kullanılmazsa ne olur?
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölen yada ölmüş anneyi görmenin anlamı, tabiri nedir?
Nane Yağı nedir, nasıl kullanılır? Nane yağının faydaları nelerdir?
Genpa garanti süresi sorgulaması nasıl yapılır? Genpa online garanti süresi sorgulama
IMEI numarası nedir? İMEİ numarası öğrenmek, bulmak, sorgulamak işlemleri
Askerlik yol parası ne kadar ödeniyor? Askerlik yol parası nereden, nasıl alınır?
Pybs bursu kaç yıl ödenir? Pybs bursu ne zaman kesilir?
PTT adıma gelen para nasıl sorgulanır? PTT gelen havale sorgulama
İşçinin ölüm tazminatı ödemesi ne kadardır? Ölüm tazminat parasından vergi kesintisi olur mu?
2001 Doğumlular ne zaman askerlik muayenesi olacak? 2001 Doğumluların askere alınma dönemleri
En kolay anında kredi veren bankalar
Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet GİB vergi borcu sorgulama ve öğrenme işlemleri
Günlük burç yorumları 1 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Netflix pin kodu uygulaması nedir? Netflix pin kodu nasıl açılır ve kapanır?
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Konut kredisi için sağlanan devlet destekleri nelerdir?
Yasmin Erbil TV100'den kovuldu mu? Magazin hattı programında neden yok?
SGK çocuk parası yattı mı, ne zaman yatar? SGK çocuk parası sorgulama nasıl yapılır?
2020 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2020 resmi tatil tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.