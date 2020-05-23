İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı, 7 yaralı!

İstanbul Pendik'ten saat 09.00 sıralarında bir kaza haberi geldi. İETT'ye ait hat otobüsünün, yol kenarında sulama yapan bir tankere çarpması sonucu kazada sürücüler ile birlikte toplam 7 kişi yaralandığı öğrenildi.

Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddilara göre hız sınırını aşan Ercan Kaymakçı yönetimindeki Akfırat- Kartal seferini yapan İETT otobüsü, Pendik istikametinde ilerlediği sırada yol kenarında peyzaj sulaması yapan Ömer Uygun yönetimindeki yine Pendik Belediyesi'ne ait su tankerine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü ve su tankeri şoförü de dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken otobüste bulunan bir yolcu ifadesinde "Ben en arka 3'lü koltukta oturuyordum. Otobüs hızlı gidiyordu, bir anda çarpışma sesi duyduk. Sol önümde bir kadın oturuyordu. Kadının yere uçtuğunu gördüm. Otobüs süratle geliyordu sulama aracına çarptı. Sulama aracını görmedi. Yolcular otobüsün içine savruldu. 2-3 tanesini gördüm. Otobüste ortalama 9-10 kişi vardı, şoförle birlikte" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 11:27