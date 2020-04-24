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İftar'da hangi dualar okunur? İşte iftarda okunacak dualar ve anlamları

Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala vatandaşlar dularla iftarlarını açacaklar. Oruç ibadetin yapan müslüman alemi iftarda okunacak olan duaları araştırmaya başladılar. Peki iftar duası nedir? İftarda hangi dualar okunur? İşte, İftar duası ve anlamları..

24 Nisan 2020 Cuma 13:18
İftar'da hangi dualar okunur? İşte iftarda okunacak dualar ve anlamları

Ramazan ayı bugün başlaması nedeniyle müslümanlar oruç tutarak ibadetllerini yerine getirmeye başladılar. Büyük bir sevinçle karşılanan Ramazan ayında ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar bu akşam ezanı ile birlikte ilk iftarlarını da yapacaklar. Peki iftar duası nedir? Hangi dualar okunur? 

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

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