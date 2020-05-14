İftar yemeğinde bir araya gelen 5 kişide koronavirüs tespit edildi

Uşak’ın Banaz ilçesinde birlikte iftar yemeğine katılan iki ailedeki 5 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Covid-19 testleri pozitif çıkan aile üyeleri gözetim altına alınırken, kaymakamlıktan bir açıklama geldi. Banaz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘’Bu önek vakadan sonra Ramazan ayında da sosyal mesafeye dikkat edelim. Ramazanı evde geçirerek, iftar ziyaretleri yapmayalım. Bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeden uzaktan görüşelim’’ dendi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:33