İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120750
ALTIN
301.857
DOLAR
5.9773
STERLİN
7.7789
EURO
6.6078

İki aile arasındaki kavga 11 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu

Bayrampaşa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuşurken açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Sinan Üstünalp vurularak hayatını kaybetti.

04 Şubat 2020 Salı 13:51
İki aile arasındaki kavga 11 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu

İstanbul Bayrampaşa'da iki aile arasında yaşanan kavgada 11 yaşındaki Sinan Üstünalp hayatını kaybetti. Geçtiğimiz umartesi günü yaşanan olayda hayatını kaybeden küçük çocuk bugün toprağa verildi.

İddialara göre aralarında husumet bulunan iki aile geçtiğimiz gün tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine  otomobillerine binerek sokağa çıkan kişile havaya ateş açmaya başladılar.

Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Sinan Üstünalp vurularak hayatını kaybederken, küçük çocuğun amcaları Ali Üstünalp ve Aziz Üstünalp'de silahlardan seken kurşunlardan dolayı yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve sağğlık ekipleri yaralıları Ambulansla hastaneye kaldırdı. Sinan Üstünalp'in olay anında hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine küçük çocuğun  cenazesi morga kaldırıldı.

11 yaşındaki Sinan bugün ailesi tarafından toprağa verilirken anne Sibel Üstünalp, " Mahallede kavga çıkmıştı. Neden çıktı bilmiyordum. Çocuğum, babaannesine 'polise haber vereyim' dedi. Benim çocuğumun günahı bu mu? Gördü babaannesi söyledi. Geldiler kalbine sıktılar. Yakalansın, tutuklansın istiyorum. İçim biraz rahatlasın. Benim çocuğum hiç yoktan gitti. Onu benden ayırdılar. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" diye isyan etti.

Çocuğun babaannesi Hamide Üstünalp ise " Ben sürekli evin önünde otururum. Onlar buradan geçince korkardım. Korkarak evin içine zor atıyordum kendimi. Burada hırsızlık yapıyorlardı. Arkadaşlarına beni göstererek 'bu kadın beni polise şikayet ediyor' diyordu. Torunum yanımda oluyordu. 'Babaanne bunları polise söyleyelim gelip alsınlar' diyordu." diye konuştu.

Babaanne Hamide Üstünalp ise " Ben sürekli evin önünde otururum. Onlar buradan geçince korkardım. Korkarak evin içine zor atıyordum kendimi. Burada hırsızlık yapıyorlardı. Arkadaşlarına beni göstererek 'bu kadın beni polise şikayet ediyor' diyordu. Torunum yanımda oluyordu. 'Babaanne bunları polise söyleyelim gelip alsınlar' diyordu. 

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için geniş çapta bir çalışma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta polisin aldığı önlemler devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBayrampaşaİki Aile KavgasıSinan Üstünalp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babasına ait aracın camını kırarak ateşe verdi
Babasına ait aracın camını kırarak ateşe verdi
Soyadıyla dalga geçilmesine dayanamayan öğrenci arkadaşını bıçakladı
Soyadıyla dalga geçilmesine dayanamayan öğrenci arkadaşını bıçakladı
2020 BAFTA ödüllerinde kazananlar belli oldu
2020 BAFTA ödüllerinde kazananlar belli oldu
Kar İstanbul'a Çarşamba günü geliyor! Meteoroloji Yurt geneli hava durumu için uyardı
Kar İstanbul'a Çarşamba günü geliyor! Meteoroloji Yurt geneli hava durumu için uyardı
Gaziantep sanayi sitesinde gaz bidonu alev aldı, 1 işçi yaralandı
Gaziantep sanayi sitesinde gaz bidonu alev aldı, 1 işçi yaralandı
Ulaştırma Bakanından müjde! Ankara Sivas arası 2 saate iniyor
Ulaştırma Bakanından müjde! Ankara Sivas arası 2 saate iniyor

Popüler Haberler

Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 2020 Avlu çekimleri başlayacak mı
AFAD nedir? AFAD kimlerden oluşur, görevi nedir?
UMKE nedir? Umke kimlerden oluşur? UMKE anlamı ve görevleri
Baba Vanga kimdir? 2020 Baba Vanga Corona virüsünü bildi mi?
2020 Şubat kira zammı oranları ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktor Ferman’ın sevgilisi kimdir? Onur Tuna sevgilisi Sevda Erginci hakkında bilgiler
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
2020 Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM Bekçilik maaşı kaç TL? Bekçi olmanın şartları nedir? Kimler nasıl bekçi olabilir?
Cazibe Merkezleri destekleme programı 2020 başvuru şartları ve gerekli evraklar
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
2020 Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 polis alımı yapacak! PMYO polis alımı şartları neler?
Çagla Altunkaya kimdir? Acun’un yeni sevgilisi hakkında bilgiler
İBB Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı projesi yardımları ne zaman başlayacak?
Kanalların yayın akışları 4 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Acun Ilıcalı Elazığ depremi Tek Yürek kampanyasıyla kaç para bağış topladı?
Aile hekimi doktoru nasıl öğrenilir? 2020 Aile hekimi doktoru sorgulama
Yeni doğan çocuk parası nasıl alınır? 2020 Yeni doğan çocuk parası şartları
MAPEG personel alımı başlıyor! MAPEG başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?
2020 TüvTürk zamlı araç muayene fiyat listesi ( Araç sınıflarına göre )
Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Burç yorumunuz yeni gün için neler söylüyor?
Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı - Yıldız falınız ve astrolojik günlük falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksını?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.