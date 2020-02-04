İki aile arasındaki kavga 11 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu

İstanbul Bayrampaşa'da iki aile arasında yaşanan kavgada 11 yaşındaki Sinan Üstünalp hayatını kaybetti. Geçtiğimiz umartesi günü yaşanan olayda hayatını kaybeden küçük çocuk bugün toprağa verildi.

İddialara göre aralarında husumet bulunan iki aile geçtiğimiz gün tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine otomobillerine binerek sokağa çıkan kişile havaya ateş açmaya başladılar.

Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Sinan Üstünalp vurularak hayatını kaybederken, küçük çocuğun amcaları Ali Üstünalp ve Aziz Üstünalp'de silahlardan seken kurşunlardan dolayı yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve sağğlık ekipleri yaralıları Ambulansla hastaneye kaldırdı. Sinan Üstünalp'in olay anında hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine küçük çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

11 yaşındaki Sinan bugün ailesi tarafından toprağa verilirken anne Sibel Üstünalp, " Mahallede kavga çıkmıştı. Neden çıktı bilmiyordum. Çocuğum, babaannesine 'polise haber vereyim' dedi. Benim çocuğumun günahı bu mu? Gördü babaannesi söyledi. Geldiler kalbine sıktılar. Yakalansın, tutuklansın istiyorum. İçim biraz rahatlasın. Benim çocuğum hiç yoktan gitti. Onu benden ayırdılar. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" diye isyan etti.

Çocuğun babaannesi Hamide Üstünalp ise " Ben sürekli evin önünde otururum. Onlar buradan geçince korkardım. Korkarak evin içine zor atıyordum kendimi. Burada hırsızlık yapıyorlardı. Arkadaşlarına beni göstererek 'bu kadın beni polise şikayet ediyor' diyordu. Torunum yanımda oluyordu. 'Babaanne bunları polise söyleyelim gelip alsınlar' diyordu." diye konuştu.

Babaanne Hamide Üstünalp ise " Ben sürekli evin önünde otururum. Onlar buradan geçince korkardım. Korkarak evin içine zor atıyordum kendimi. Burada hırsızlık yapıyorlardı. Arkadaşlarına beni göstererek 'bu kadın beni polise şikayet ediyor' diyordu. Torunum yanımda oluyordu. 'Babaanne bunları polise söyleyelim gelip alsınlar' diyordu.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için geniş çapta bir çalışma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta polisin aldığı önlemler devam ediyor.