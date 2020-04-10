İki kardeş koronavirüs hastalarını tedaviye alan sağlık çalışanını darp etti!

Konya’da bulunan özel bir hastanede bir hemşire ve güvenlik görevlisi hasta yakını tarafından darp edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şüphesi ile merkezde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ve burada tedavi altına alınan hastanın oğulları, hastanede görevli bir hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti.

Savcılığa intikal eden olay sonrası, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Konya özel Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastanın oğulları A.A. ve İ.A, hemşire T.T.'yi ve darp olayına müdahale etmeye çalışan hastane güvenlik görevlisi Z.E'yi darp ederek görevlerini yapmasına engel oldular.

Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve İ.A, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kişinin yerine getirdiği sağlık ve kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ile "birden fazla kişiyle görev yaptırmama için direnme" suçlaması gerekçe gösterilerek Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Bahsi geçen kardeşler sevk edildikleri Adli Makamın kararı uyarınca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın sonucu hakkında detaylı bilgilin paylaşılacağı bildirildi.