İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119630
ALTIN
301.902
DOLAR
5.9421
STERLİN
7.7425
EURO
6.5482

İki lider Erdoğan-Trump, telefonda iki kritik konuyu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Görüşmede iki lider Libya ile İdlib meselelerini ele aldı.

28 Ocak 2020 Salı 10:57
İki lider Erdoğan-Trump, telefonda iki kritik konuyu görüştü

Elazığ depremi dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Yaşananlardan üzüntü duyduğunu ve Türkiye'nin yanında olduklarını ileten Trump, Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Gerçekleşen telefon görüşmesinde ise aynı zamanda Libya ile İdlib meseleelri de görüşüldü. Görüşme sonrası Beyaz Saray bir açıklama yaparak konu detaylarını yazılı olarak paylaştı.

İki lider iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu görüşme ile ilgili Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere de tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada ise, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadeleri kullanıldı.

Deere tarafınan yapılan açıklamada ayrıca, Trump'ın, Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
TrumpCumhurbaşkanı ErdoğanLibya MeselesiTelefon GörüşmesiBeyaz Saray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, 39 ilçede deprem toplanma alanlarını açıkladı! Deprem toplanma alnları nası öğrenilir?
İBB, 39 ilçede deprem toplanma alanlarını açıkladı! Deprem toplanma alnları nası öğrenilir?
Elazığ depreminde yeni görüntüler! Binanın yıkılma anı MOBESE kameralarında
Elazığ depreminde yeni görüntüler! Binanın yıkılma anı MOBESE kameralarında
AFAD'dan Elazığ için son durum açıklaması; Çalışmalar tamamlandı
AFAD'dan Elazığ için son durum açıklaması; Çalışmalar tamamlandı
Havalimanında yakayı ele veren saka kuşu kaçakçısına rekor ceza
Havalimanında yakayı ele veren saka kuşu kaçakçısına rekor ceza
İstanbul'da yol kesen taksi şoförleri evrak sorgulama yaptılar
İstanbul'da yol kesen taksi şoförleri evrak sorgulama yaptılar
Milli Savunma Komisyonuna yeni teklif! Polis-Bekçi-Astsubay-Subay ve Uzman Erbaş alımında değişiklik teklif edildi
Milli Savunma Komisyonuna yeni teklif! Polis-Bekçi-Astsubay-Subay ve Uzman Erbaş alımında değişiklik teklif edildi

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 29 Ocak 2020 Çarşamba - Burcunuza Göre Sizi Bugün Neler Bekliyor?
2020 a101 iş başvuru formu
Kanalların yayın akışları 28 Ocak Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Aksaray'da Corona virüsüne mi rastlandı? Aksaray nerededir? Çinliler neden Aksaray'da çok ve ne yapıyor?
Kanalların yayın akışları 29 Ocak Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Devletten dar gelirl ev alacaklara yeni destek geliyor!
Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Formu 2020 nasıl doldurulur? İBB İş başvuru formu adresi
En düşük işsizlik maaşı ödemesi ne kadar oldu? 2020 İşsizlik maaşı ödeme şartları ve ödeme miktarları
Seda Sayan ile Yemekteyiz WhatsApp başvuru hattı numarası
Şekerbank'tan emekli promosyonu kampanyası 2100 TL Emekli promosyonu ödemesi, 100 TL bonus ve 0.90 faiz oranı ile emekli kredisi fırsatı
Vuslat Fırat neden yok? Fırat'a ne oldu? Baran Bölükbaşı diziden ayrıldı mı?
2020 Ocak MEB öğretmenlerin zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu?
iOS 13.3.1 güncellemesi ile neler değişecek?
A101 30 Ocak Perşembe Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de Perşembe günü hangi kategorilerde indirim olacak?
En çabuk kredi kartı çıkaran ve yollayan bankalar
Zemheri dizisi İclal kimdir? Gerçek adı nedir? Lila Gürmen hakkında bilgiler
Ramo dizisi Neco kimdir? Gerçek adı nedir? İlhan Şen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hayalimdeki Gelinlik whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu adresi
Brezilya diyeti ile kısa zamanda fazla kilolardan kurtulabilirsiniz!
Hesap İşletim ücreti alan bankalardan ücret iadesi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.