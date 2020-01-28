İki lider Erdoğan-Trump, telefonda iki kritik konuyu görüştü

Elazığ depremi dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Yaşananlardan üzüntü duyduğunu ve Türkiye'nin yanında olduklarını ileten Trump, Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Gerçekleşen telefon görüşmesinde ise aynı zamanda Libya ile İdlib meseleelri de görüşüldü. Görüşme sonrası Beyaz Saray bir açıklama yaparak konu detaylarını yazılı olarak paylaştı.

İki lider iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu görüşme ile ilgili Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere de tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada ise, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadeleri kullanıldı.

Deere tarafınan yapılan açıklamada ayrıca, Trump'ın, Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.